Galatasaray'dan PFDK'ya tepki: "Taraftarımızı susturamazsınız"

10 Ocak 2025 01:23 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 01:27

Galatasaray Kulübü, bu akşam açıklanana Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarına tepki göstererek, "Galatasaray taraftarlarını susturamazsınız" başlığında açıklama yayımladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), birçok kulübe para ceza verirken, Galatasaray ve Fenerbahçe​ taraftarlarının bir bölümünün bir maçlık stada girişinin engellenmesine karar verdi.

"SİZ SUSTURMAYA ÇALIŞIRSINIZ BİZ DAHA FAZLASI OLURUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz! Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray​ kazanır" denildi.

PFDK​'nın kararı şekilde:

Galatasaray’ın, 04.01.2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 105-106-107-108-204-205-206-207-209-405-406-407-408-409, güney tribün 117-118-119-120-121-217-218-219-220-422-423-424-425, doğu tribün 111-112-113-114-115-412-413-414-415-416-417 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 495.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.