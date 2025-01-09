Galatasaray'dan sağ bek hamlesi! İtalyan basını flaş girişimi yazdı

09 Ocak 2025 13:50 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 14:00

Sol bek pozisyonu için Trabzonsporlu Eren Elmalı ile anlaşan Galatasaray, yeni sağ bekini ise İtalya'da buldu. Çizme basını, Milan ile Galatasaray arasındaki teması sütunlarına taşıdı.

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Süper Lig​'de en yakın rakibi Fenerbahçe​'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan sürüyor.

ÖNCE SOL, ŞİMDİ DE SAĞ BEK

Bir yandan Njieryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen​'i elinde tutmaya çalışan sarı-kırmızılılar diğer yandan takımdaki eksik mevkilere oyuncu bakarken önceliği savunmaya vermiş durumda.

Sol bek mevkii için Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu Eren Elmalı​ ile büyük ölçüde anlaşan sarı-kırmızılılar, savunmanın sol kanadı için aradığı ismi ise İtalya'da buldu.

MILANO'DA CALABRIA TEMASI

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan iddiaya göre, Galatasaray​, Serie A'nın köklü kulübü AC Milan ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Davide Calabria ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılı idarecilerin 28 yaşındaki İtalyan milli savunmacı için Milano ekibinden bilgi talebinde bulunduğu bildirildi.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan Calabria'nın cazip bir yıllık ücrete transfere 'evet' diyebileceği, Milan'ın da transfere onay verebileceği belirtiliyor.