Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi! Ayrılmak istemiyor

08 Ağustos 2024 10:49 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:57

Son dakika | Galatasaray'da çifte ayrılık: Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı takıma transfer oluyor!

Son dakika | Galatasaray'da çifte ayrılık: Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn aynı takıma transfer oluyor!

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürebilmek için takımdan ayrılmasının planlanan oyuncular konusunda yoğun uğraş veriyor.

Sarı-kırmızılıların ayrılık planlarında ilk sırada yer alan Sergio Oliveira, aldığı kararla kulübü çıkmaza soktu.

SERGİO OLİVEİRA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray’da gönderilecekler arasında yer alan Sergio Oliveira için gelen teklifler değerlendirilse de Portekizli futbolcunun tercihi, kariyerini sarı-kırmızılı kulüpte sürdürmek.

2 MİLYON 750 BİN EURO KAZANIYOR!

Galatasaray'dan yıllık net 2 milyon 750 bin euro maaş kazanan 32 yaşındaki oyuncu için gelen teklifler değerlendirmeye alınırken, Oliveira’yı ikna çabaları da sürüyor.

2026’ya kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, kontratının sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalmak istiyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında gösterilen Sergio Oliveira, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 de asist yaptı.