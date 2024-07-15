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Galatasaray'dan tat vermeyen hazırlık maçı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 22:23 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 22:25
Galatasaray&#039;dan tat vermeyen hazırlık maçı!

Galatasaray, Bundesliga 2 takımı Fortuna Düsseldorf takımıyla karşılaştı. Galatasaray sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro iskeletini korudu. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken kamp ise sürüyor.

Fortuna Düsseldorf ile karşılaşan Galatasaray maçı 5-2 kaybetti. Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay ve Dries Mertens'ten geldi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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