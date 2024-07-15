Galatasaray'dan tat vermeyen hazırlık maçı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 22:23 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 22:25
Galatasaray, Bundesliga 2 takımı Fortuna Düsseldorf takımıyla karşılaştı. Galatasaray sahadan 5-2 mağlup ayrıldı.
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro iskeletini korudu. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken kamp ise sürüyor.
Fortuna Düsseldorf ile karşılaşan Galatasaray maçı 5-2 kaybetti. Galatasaray'ın golleri Kerem Demirbay ve Dries Mertens'ten geldi.
Kaynak: tgrthaber.com