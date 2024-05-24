Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe şikayeti! Arda Turan örnek gösterilecek
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Skorer
24 May 2024 18:08 - Güncelleme : 24 May 2024 18:13
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı derbinin ardından soyunma odasında toplu şekilde edilen küfürler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçın ardından soyunma odasında edilen küfürler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.
Geçmişte Arda Turan’a verilen ceza örneğinden hareket edildi ve 'eksik sevk' itirazında bulunuldu.
ARDA TURAN 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI!
Arda Turan'a 2021 yılında Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasındaki hakareti nedeniyle 2 maç ceza verilmişti.
33 yaşındaki, futbolcunun Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında çekilen küfürlü tezahürat görüntüleri tepki çekmişti.
Kaynak: Skorer