Galatasaray'dan TFF'ye Kerem Demirbay itirazı!

24 Temmuz 2024 10:57 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:14

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni yabancı kuralı sonrası Galatasaray harekete geçti.

Yabancı sınırını genişletmesinin ardından 'mavi kart' kuralını kaldırmaya karar veren TFF kısa süre içinde bu konuyla ilgili resmi açıklamayı yapacak.

KEREM VE YUSUF YABANCI SAYILACAK

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ve Yusuf Demir artık yerli sayılmayacak. Bu oyuncular yeni sezonda yabancı oyuncu statüsünde forma giyecek.

'KAZANILMIŞ HAK' SAVUNMASI

Yeni uygulamaya göre Kerem Demirbay’ın yabancı statüsünde oynayacak olması karşısında sarı-kırmızılılar bu duruma itiraz etmeye hazırlanıyor.

Konuyu yakından takip eden Galatasaray yönetiminin kazanılmış hakların kaybedilmeyeceği tezinden hareket edeceği ifade edildi.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

Sarı-kırmızılılarda yerli statüsünde forma giyen ve Mavi Kart’tan yararlanan Kerem Demirbay’ın geçen sezon bu kurala göre transfer edildiğini belirten Galatasaraylı yetkililer, bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazda bulunacak.

BEKNAZ VE YUSUF DA YABANCI SAYILACAK

Galatasaray’da Kerem Demirbay gibi Avusturya Milli Takımı’nı seçen Yusuf Demir de yabancı statüsünde bulunuyor.

Yeni uygulamayla birlikte Türk Cumhuriyetleri’ndeki vatandaşlarına tanınan ayrıcalık da ortadan kalktı. Böylece altyapıda bulunan Beknaz Almazbekov da yabancı statüsünde sayılacak.

MAVİ KART NEDİR?

Mavi Kart sayesinde futbolcular, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Örneğin, Kerem Demirbay Almanya Milli Takımı'nda forma giymiş olsa da Türk kökenli olduğu için Mavi Kart sayesinde yerli statüde yer aldı.

Süper Lig'de Mavi Kart'a sahip olan futbolcular:

Galatasaray: Kerem Demirbay

Samsunspor: Ercan Kara

Antalyaspor: Erdal Rakip

Türki Cumhuriyet vatandaşı olan futbolcular:

Beşiktaş: Baktiyor Zaynutdinov

Çaykur Rizespor: Khusniddin Alikulov

Kayserispor: Otabek Shukurov