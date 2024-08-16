Galatasaray'dan Victor Nelsson'a yeni sözleşme: Maaşı belli oldu

16 Ağustos 2024 14:48 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:50

Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdaki yıldız oyuncular konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray, iç transferde sürpriz bir hamle yaptı.

VİCTOR NELSSON'A YENİ SÖZLEŞME

Sarı-kırmızılı yönetimin, daha önce takımdan ayrılması beklenen hatta İngiliz devi Tottenham'a transferi direkten dönen Victor Nelsson'a yeni sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

NTV Spor'un Danimarka basınına dayandırdığı habere göre; Galatasaray, 2026 yılında sona erecek mukavelesini 2028'e kadar uzatması için Nelsson'a son derece cazip bir kontrat önerdi.

GALATASARAY 2 MİLYON EURO TEKLİF YAPTI

Haber detayında sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcuya bonuslar hariç yıllık 2 milyon Euro civarında net maaş teklifi yaptığı kaydedildi.

SERBEST KALMA MADDESİ 25 MİLYON EURO'YDU

2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan Victor Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu KAP'a bildirilmişti.

127 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı takımda 127 maça çıkan Danimarkalı savunmacı, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı.