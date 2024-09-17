Galatasaray'dan Victor Nelsson'a zamlı yeni sözleşme

17 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:39

Transfer döneminin sona ermesinin ardından Galatasaray'da iç transfer hareketliliği de başladı. Barış Alper Yılmaz'a zam yapan yönetim, Victor Nelsson ile de masaya oturma kararı aldı. Danimarkalı savunmacıyla zamlı yeni sözleşme yapılacak. İşte detaylar...

Transfer döneminin kapanmasıyla iç transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ilk hamlesini Barış Alper Yılmaz'a yaptı. İngiltere'den gelen 25 milyon Euro'luk teklife rağmen satılmayan milli oyuncunun ücreti 2 milyon Euro'ya çıkartıldı

NELSSON'A ZAMLI YENİ SÖZLEŞME

Yönetim, ikinci imzayı Victor Nelsson'a attırma kararı aldı.

Danimarkalı stoperin 2 yıl kalan sözleşmesi 2028'e kadar uzatılacak ve 1.1 milyon Euro olan garanti ücreti 2 milyon Euro seviyesine çekilecek.

AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALMIŞTI

Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabeti yaşayan Victor Nelsson için de transfer döneminde Avrupa'dan kiralama teklifi gelmiş ancak reddedilmişti.

GALATASARAY'DA 3 KUPA KAZANDI

Galatasaray'da 4. sezonuna giren 25 yaşındaki Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 17 milyon euro civarında gösteriliyor.

Danimarkalı savunmacı bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maçta forma giydi.

Nelsson, Galatasaray ile 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.