Galatasaray'dan Wilfried Zaha kararı

15 May 2024 19:24 - Güncelleme : 15 May 2024 19:25

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde son iki haftaya giren Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalara da başladı.

Sarı-kırmızılı takım yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncuları da yavaş yavaş belirliyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan ayrılarak Galatasaray'a gelen Wilfried Zaha, Süper Lig'de kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

GALATASARAY TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu hakkında kararını verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi Wilfried Zaha için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Haberde, İngiltere ve Suudi Arabistan ekiplerinin Wilfried Zaha ile ilgilendiği ve oyuncuyu transfer listelerine eklediği belirtildi.

40 MAÇTA 10 GOL-5 ASİST

Sezon başında Galatasaray'a bedelsiz olarak gelen Wilfried Zaha, 40 maçta forma giyerken 10 gol attı ve 5 de asist yaptı.