Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Bonservisi belli oldu

21 Ekim 2024 13:58 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:02

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün, gündemden düşmüyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte Cimbom, yıldız isimle ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün, gündemden düşmüyor.

YUNUS, KEREM'İN BOŞLUĞUNU DOLDURDU

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle satan Cimbom'da milli oyuncunun eksikliğini bu sezon Yunus Akgün gideriyor. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Yunus Akgün attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Yunus Akgün 4 gol ve 1 asist katkısı yaptı. Piyasa değeri 5 milyondan 6.5 milyon euro'ya yükselten genç oyuncu için Galatasaray yönetimi kararını verdi. Yaz transfer döneminde 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif alınan Yunus'un satışına onay verilmemişti.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Şimdi ise teknik ekip, genç oyuncunun devre arasında mutlaka takımda kalmasını istiyor. Yunus için bu doğrultuda 20 milyon Euro'nun altındaki teklifler değerlendirme altına alınmayacak. Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri olan genç oyuncu için bundan sonra gelecek teklifler de astronomik olması halinde değerlendirme altına alınacak.