Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'tan futbolculara dev prim!

05 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:31

Yeni sezona Galatasaray karşısında 5-0'lık tarihi galibiyet ve Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş'ta yönetim elini cebine attı.

Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ta dev zaferin primi belli oldu.

YÖNETİMDEN 1 MİLYON DOLAR PRİM!

Skorer'de yer alan haberi göre; Beşiktaş yönetimi, unutulmaz bir skora imza atan futbolculara toplam 1 milyon dolarlık prim dağıtma kararı aldı.

Tarihi zafer sonrası soyunma odasında açıklanan primin kısa süre içinde futbolcuların hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

HEM TAKDİR HEM MOTİVASYON

Yönetimin bu hamleyle hem oyuncuların başarısını takdir etmek hem de motivasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.