Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı ülkesine dönüyor! İşte yeni adresi

30 Nisan 2024 20:02 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 20:03

Bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da olan ve ara transfer döneminde 6 aylığına kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Carlos Vinicius, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

BREZİLYA EKİPLERİ PEŞİNDE

Bolavip'te yer alan habere göre; Brezilya ekipleri Palmeiras, Sao Paulo, Atletico Mineiro ve Bahia, Carlos Vinicius ile ilgileniyor.

Kiralık kontratının sona ermesiyle sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Fulham'a dönecek olan Carlos Vinicius, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına girecek.

ENDRİCK'İN YERİNE VİNİCİUS

Sezon sonunda Endrick'i Real Madrid'e gönderecek olan Palmeiras'ın Carlos Vinicius'u bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığı da haberin detayında yer aldı.

12 MAÇTA 2 GOL-1 ASİST

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'şer maç olmak üzere toplam 12 maçta forma giyen Carlos Vinicius, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında gösterilen Carlos Vinicius, 2017 yılında Brezilya'dan ayrılmıştı.