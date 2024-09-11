Galatasaray'ın Dina Ebimbe teklifi ortaya çıktı!

11 Eylül 2024 17:08 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:17

Transfer döneminin bitimine 2 gün kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Dina Ebimbe'yi kadrosuna katmak için yoğun uğraş veriyor. Sarı-kırmızılıların genç oyuncunun bonservisi için Alman ekibine yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına 2 gün kala çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

ORTA SAHADA HEDEF DİNA EBİMBE!

Galatasaray, Süper Lig'de transfer dönemi kapanmadan orta sahaya takviye yapmak istiyor.

Bu hedef doğrultusunda Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan Dina Ebimbe'ye kanca atıldı.

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

Fransız L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Eintracht Frankfurt'a 10 milyon euro teklif etti.

Franfkurt'un transfere sıcak baktığı, Ebimbe'nin ise şu an için teklifi değerlendirdiği öne sürüldü.

DİNA EBİMBE KİMDİR?

Futbola Fransa'da Sarcelles'in altyapısında başlayan ve sonrasında PSG'ye transfer olan Dina Emimbe, 2019'da A takıma yükseldi.

Genç futbolcu Le Havre, Dijon ve Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak oynarken geçtiğimiz sezonun başında Alman ekibine bonservisiyle transfer oldu.

172 MAÇTA 19 GOL-11 ASİST

Ebimbe, kariyeri boyunca 172 maçta forma giyerken 19 gol ve 11 asist kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu sağ kanat ve orta sahada oynayabiliyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen genç oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.