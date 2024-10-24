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Galatasaray'ın Elfsborg galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 14:04 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:09
Galatasaray&#039;ın Elfsborg galibiyeti sonrası UEFA ülke puanı güncellendi

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Elfsborg'u sahasında 4-3 mağlup etti. 7 gollü müthiş karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların galibiyeti UEFA ülke puanına da yansıdı. İşte ülke puanında son durum ve Türkiye'nin yeni yeri...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 yenmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" puanını 7'ye yükselterek yoluna namağlup devam etti.

Galatasaray'ın Elfsborg galibiyeti sonrası ülke puanı güncellendi - 1. Resim


İstanbul'a birer galibiyet ve yenilgiyle gelen Elfsborg ise ikinci mağlubiyetini yaşayarak 3 puanda kaldı. Bu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte yeni sıralama…

Galatasaray'ın Elfsborg galibiyeti sonrası ülke puanı güncellendi - 2. Resim


1- İNGİLTERE: 104.300

2- İTALYA: 90.300

Galatasaray'ın Elfsborg galibiyeti sonrası ülke puanı güncellendi - 3. Resim


3- İSPANYA: 89.490

4- ALMANYA: 86.600


5- FRANSA: 66.830

6- HOLLANDA: 61.300

Galatasaray'ın Elfsborg galibiyeti sonrası ülke puanı güncellendi - 4. Resim


7- PORTEKİZ: 56.316

8- BELÇİKA: 48.800


9- TÜRKİYE: 38.600

10- ÇEKYA: 36.050

11- İSKOÇYA: 36.050

Galatasaray'ın Elfsborg galibiyeti sonrası ülke puanı güncellendi - 5. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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