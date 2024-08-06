Galatasaray'ın Gabriel Sara transferine Alman ekibi tepki gösterdi!

06 Ağustos 2024 16:41 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:48

Galatasaray, İngiliz ekibi Norwich City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların rekor bedelle yaptığı bu transfere Almanya'dan tepki geldi.

HANNOVER'DEN GABRİEL SARA TRANSFERİNE TEPKİ!

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Derrick Köhn transferi için sarı-kırmızılı kulüpten alacağı bulunan Almanya 2. Lig takımı Hannover 96, Gabriel Sara transferine ödenen ücrete tepki gösterdi.

GALATASARAY ÖDEMEYİ ERTELEMEK İSTEDİ

Galatasaray'ın Köhn'ün transferinden kaynaklanan ödemenin tarihini ertelemeyi veya yeni bir anlaşma yapmayı önerdiği ancak Alman kulübünü bunu reddettiği iddia edildi.

"BUNA SON VERİLMELİ!"

Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, Galatasaray'ın Gabriel Sara transferine yönelik Alman gazetesinde yer alan açıklamasında "Böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyoruz. Buna son verilmeli!" ifadelerini kullandı.

TRANSFER YASAĞI GELEBİLİR!

Bild'de yer alan haberde, Hannover'in FIFA'ya başvurduğu ve FIFA'nın yakında Galatasaray'a borcunu ödemesi için bir tarih bildireceğini yine ödenmemesi durumunda da sarı-kırmızılılara transfer yasağı gelebileceği öne sürüldü.

3.3 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz şubat ayında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ü 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ve 300 bin Euro şartla bağlı bonus karşılığında transfer etmişti.