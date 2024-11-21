'Galatasaray'ın gelecekteki hocası olacak!' Okan Buruk sonrası için flaş açıklama

21 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:18

Fatih Karagümrük'teki son teknik direktörlük görevinden sonra Türk futboluna dair görüşlerini paylaşan Tolunay Kafkas, genç teknik direktörler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol adamı, Galatasaray'ı gelecekte çalıştırmasını beklediği isimle ilgili de dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

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Sabah Gazetesi’ne verdiği röportajda Kafkas’a, "Son dönemde genç teknik direktörlerin sahada daha fazla yer bulduğunu görüyoruz. Sizce bu jenerasyondan hangi isimler öne çıkıyor? Beğendiğiniz teknik adamlar kimler?" sorusu yöneltildi. Türk futbolunun genç nesil teknik direktörlerinden hangilerinin dikkat çektiğini ve potansiyel gördüğünü açık bir şekilde dile getiren Kafkas, gelecekte Türk futbolunu şekillendirebilecek isimlere dair ipuçları verdi:

"ANTRENÖRÜN DE AKLI ÇALIŞMAYANI OLUR"

"Antrenörün de oyuncunun da genci, yaşlısı olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Aklı çalışanı olur, aklı çalışmayanı olur. Çok emek vermiş hocalar var, onları bir kenara bırakıp da sadece genç alalım diye de bir moda olmaz. Bir hocayı değerlendirebilmek için doğru argümanlara sahip olmak gerek. Bizdeki en büyük sıkıntılardan biri yöneticilerin, hocaları değerlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmamaları."

"ARDA TURAN GALATASARAY​'IN HOCASI OLACAK GİBİ..."

"Eyüpspor'un ortaya koyduğu performansa bakınca Arda Turan​ başarılı. İlhan Palut​ (Rize) aynı şekilde iyi işler yapıyor. Uzun maratonun sonunda Arda, sanki gelecekte Galatasaray'ın hocası olacak gibi görünüyor."

"MONTELLA HAK EDEREK GELMEDİ"

Öte yandan Kafkas, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella​ hakkında da görüş bildirdi. Ay-yıldızlı takıma kalibresi yüksek bir hoca getirmek gerektiğini belirten Kafkas, şunları söyledi: "Montella'nın geliş biçimi, hak edilmiş bir geliş değil. EURO 2024'teki başarısında abartılacak bir durum yok, normal. 80 milyonluk bir ülkede üst düzey kulüplerde oynamış, kulüp çalıştırmış bir kişi olarak da bazı şeyleri söyleme hakkım olduğunu düşünüyor ve bu hakkımı kullanıyorum: Montella'nın gelişinin yanlış olduğunu yüz kere söyledim, bin kere de söyleyeceğim. Hak ederek gelmedi."