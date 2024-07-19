Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan Arslan'ın yeni takımı belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Ajansspor
19 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:20
Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi Işık Kaan Arslan'ın yeni adresi belli oldu. Genç savunmacı yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek. İşte detaylar...
Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi Işık Kaan Arslan'ın yeni adresi belli oldu.
BOLUSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile Işık Kaan Arslan'ın transferi için prensipte anlaştı.
Geçtiğimiz sezonu Vanspor'da kiralık olarak geçiren Işık Kaan'ın sözleşmesinde geri alma opsiyonu da yer alıyor.
24 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'ın altyapısından yetişerek profesyonel olan Işık Kaan Arslan, kiralık olarak Ergene Velişmeşe, Sarıyer, Fethiyespor ve Vanspor FK formalarını giydi.
23 yaşındaki stoper geride kalan sezon 24 maçta forma giydi ve performansıyla göz doldurdu.
Kaynak: Ajansspor