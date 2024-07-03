Galatasaray'ın İtalyan prensi Zaniolo, Atalanta yolcusu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 21:21 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 21:23
Geçen sezonu Premier takımı Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İtalyan ortasaha Zaniolo'nun adresi belli olmak üzere. Fabrizio Romano'nun haberine göre Zaniolo'nun yeni adresi Atalanta olacak.
Geçen sezonu İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'da geçiren ve bonservisi Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano; Nicolo Zaniolo'nun yeni adresinin Atalanta olacağını açıkladı. Serie A ekibinin 24 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak üzere olduğu vurgulanan haberde, taraflar arasında anlaşma aşamasında olunduğu aktarıldı. Transferde sadece küçük pürüzlerin kaldığı bilgisi paylaşılırken, Zaniolo'nun kısa süre içerisinde Atalanta'ya katılacağı ileri sürüldü.
GEÇEN SEZON KARNESİ
Zaniolo geçen sezon Aston Villa forması ile oynadığı 39 maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com