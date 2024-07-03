Galatasaray'ın İtalyan prensi Zaniolo, Atalanta yolcusu!

03 Temmuz 2024 21:21 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 21:23

Geçen sezonu İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'da geçiren ve bonservisi Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'da olan Nicolo Zaniolo, ülkesi İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano; Nicolo Zaniolo'nun yeni adresinin Atalanta olacağını açıkladı. Serie A ekibinin 24 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak üzere olduğu vurgulanan haberde, taraflar arasında anlaşma aşamasında olunduğu aktarıldı. Transferde sadece küçük pürüzlerin kaldığı bilgisi paylaşılırken, Zaniolo'nun kısa süre içerisinde Atalanta'ya katılacağı ileri sürüldü.

GEÇEN SEZON KARNESİ





Zaniolo geçen sezon Aston Villa forması ile oynadığı 39 maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı.