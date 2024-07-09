09 Temmuz 2024 13:23 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:26

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların Avusturya'da yapacağı kampın ilk etabı 9 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında Geinberg bölgesinde gerçekleştirilecek.

2 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Aslan, bu tarih aralığında 3 hazırlık maçı oynayacak. Kampın ikinci etabı ise 22 Temmuz ile 27 Temmuz tarihleri arasında Irdning bölgesinde yapılacak. Sarı-kırmızılı takım, bu aralıkta da 2 hazırlık karşılaşmasında sahada olacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

"Fernando Muslera, Mathias Ross, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Michy Batshuayi, Siraçhan Nas, Taylan Antalyalı, Jankat Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Baran Aksaka, Eren Aydın, Kadir Subaşı, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Berk Balaban."