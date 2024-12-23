Galatasaray'ın kazandığı penaltı doğru karar mı? Trio ekibi son sözü söyledi

23 Aralık 2024 08:02 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 08:29

Galatasaray'ın Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendiği maçta konuk sarı-kırmızılıların elle oynama nedeniyle kazandığı penaltı çok konuşuldu. Pozisyon BeIN Sport'ta yayımlanan Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban tarafından masaya yatırıldı.

Galatasaray Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenerek zirvede puan farkını 8'e çıkardı. Maçta sarı-kırmızılı ekibe farklı zaferi Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleri getirdi. Ancak maçın henüz 2. dakikasında Galatasaray, rakip defans oyuncusunun ceza sahasında topu elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Maçın kırılma anı olarak yorumlanan bu karar tartışmalara neden oldu. Yayıncı kuruluş BeIN Sport'ta yayımlanan trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban pozisyonu değerlendirdi. İşte o yorumlar:

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI DOĞRU KARAR MI?

Bülent Yıldırım: Ben devam derdim. Kural kitabına göre penaltıya benzeyen hiçbir şey yok bu pozisyonda. Oyuncu çok yakın mesafeden, beklenmedik gelen topa, kolu genişlememişken doğal şekilde yakalandı. Adım aksiyonu normaldi. Topu hissedince kolunu kaçırdı. Maçın başında konsantre değildi hakem, iki hücum oyuncusu bağırınca penaltı verdi. Baştan sona yanlış bir penaltı. VAR'ın da müdahale edip penaltıyı iptal ettirmesi gerekirdi. O da hata yaptı.

"ÇOK YANLIŞ BİR KARAR"

Bahattin Duran: Çok yanlış bir karar. Bir oyuncu doğal koşu aksiyonunda elini kolunu daha doğal kullanamaz. Olabilecek en doğal konumuyla hareketlerine devam ediyor. Vücuduna en yapışık, en doğal haliyle koşuyor. Kesinlikle penaltıdan bahsedemeyiz. Burada mutlaka ve mutlaka VAR müdahalesi olmalıydı. 100 tane hakeme sorsanız, 1 tanesi bile buna penaltı vermez. Ben eminim maçın hakemi de bu pozisyonu seyretse verdiği kararın yanlış olduğunu görecekti. Hatta bence maçın hakemi bunu seyredince 'keşke VAR çağırsaydı da penaltıyı iptal etseydik' derdi.

"EN NETİ FENERBAHÇE'NİN VERİLMEYEN PENALTISIYDI"

Deniz Çoban: Bu hafta hakemler tartışmalı 3 elle oynama kararı verdi. Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Tadic'in ortasında Melih'in elle oynaması, en açığıydı. Hadergjonaj'ın eli. Üçüncü pozisyon bu. Cuma verilmedi, cumartesi verilmedi, pazar bu pozisyona verildi. Üçüncü yan yana koyalım, hangisi daha penaltı değil, en olmayacak olana penaltı verildi. VAR mutlaka devreye girmeliydi. Bu penaltıyı iptal ettirmeliydi. Kollar ancak bu kadar doğal konumda olabilirdi.