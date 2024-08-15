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Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 16:20 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:20
Galatasaray&#039;ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde yarın Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında yarın Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

3 İSİM KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve transfer görüşmeleri nedeniyle izinli olan Wilfried Zaha'nın yanı sıra Sergio Oliveira da kadroya alınmadı.

GALATASARAY, KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu - 1. Resim

KONYASPOR MAÇI YARIN 21.00'DE OYNANACAK

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın saat 21.00’de Konyaspor ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek.

Cimbom, ligin ilk maçında evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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