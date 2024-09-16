Galatasaray'ın Nicola Zalewski transferine Angelino engeli: "Sakın gitme!"

16 Eylül 2024 11:05 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:06

Galatasaray, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala peşine düştüğü Nicola Zalewski'de mutlu sona ulaşamadı. Uzun süre hem oyuncuyla hem kulübüyle pazarlıklarda bulunan Galatasaraylı yöneticiler, Polonyalı oyuncuyu bir türlü ikna edemedi. Zalewski'nin sarı-kırmızılı takıma karşı olan tavrının nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Transferin son gününde kadrosuna kattığı Roland Sallai öncesinde sol kanat için Roma'nın Polonyalı futbolcusu Nicola Zalewski'yi gündemine alan Galatasaray, İtalyan ekibiyle anlaşmasına rağmen 22 yaşındaki futbolcuyu bir türlü ikna edemediği için transfer edememişti.

CENK ERGÜN İSTİFASINI GETİRDİ!

Galatasaray taraftarları, Roma ile anlaşan, ancak Polonyalı yıldızı günlerce yapılan görüşmelere rağmen ikna edemeyen yönetimi ve transfer heyetini istifaya davet etmişti. Futbol Direktörü Cenk Ergün, gelen yoğun tepkilerin ardından transfer döneminin son günü görevinden ayrılmıştı.

ANGELINHO: "GALATASARAY'A GİTME!"

Fanatik'te yer alan habere göre; Zalewski'nin gelen teklif sonrası Roma'da forma giyen eski Galatasaraylı Angelino ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

İspanyol oyuncudan Galatasaray ile ilgili bilgi alan Zalewski'ye Angelino, "Sakın Galatasaray'a gitme. Orada seni oynatmazlar ve paranı da ödemezler" dediği öne sürüldü.

PODOLSKİ: "GALATASARAY'DA RAHAT EDERSİN"

Zalewski ile Angelino'dan önce Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Polonya asıllı Alman yıldız Lukas Podolski'nin de görüştüğü iddia edildi. Efsane golcünün genç oyuncuya, "Türkiye en büyük kulübü. Oraya git. İnanılmaz rahat edersin" demişti.

ZALEWSKİ KADRO DIŞI BIRAKILDI!

Roma, sözleşmesinin son senesinde olan Zalewski'yi Galatasaray'a satarak iyi bir gelir elde etmek istese de Polonyalı oyuncunun tavrı İtalyan ekibini bir hayli kızdırdı.

Polonyalı yıldız, 1 yıl futbol oynamamayı göze alarak sezon sonuna kadar takımda kalıp, bonservissiz ayrılmayı tercih etti.

Oyuncunun bu kararı sonrası, İtalyan kulübünün tepkisini çeken Zalewski kadro dışı bırakıldı.