Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 23:09 - Güncelleme : 26 May 2024 23:10
Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlamayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Cimbom'u bekleyen zorlu rakipler...
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında galip gelen Galatasaray şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için play-off elemesi oynayacak.
Galatasaray, play-off turundan elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi grubundan devam edecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
PAOK
Kızılyıldız
Dinamo Zagreb
Maccabi Tel Aviv
Shaktar Donestk (Şampiyonlar Ligi'ni Borussia Dortmund kazanırsa)
Ferencvaros (Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanırsa)
Kaynak: tgrthaber.com.tr