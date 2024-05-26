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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 23:09 - Güncelleme : 26 May 2024 23:10
Galatasaray&#039;ın Şampiyonlar Ligi&#039;ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlamayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Cimbom'u bekleyen zorlu rakipler...

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında galip gelen Galatasaray şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek için play-off elemesi oynayacak.

Galatasaray, play-off turundan elenmesi halinde ise yoluna Avrupa Ligi grubundan devam edecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

PAOK

Kızılyıldız

Dinamo Zagreb

Maccabi Tel Aviv

Shaktar Donestk (Şampiyonlar Ligi'ni Borussia Dortmund kazanırsa)

Ferencvaros (Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanırsa)

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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