Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlayacağı gün ve saat belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 22:04 - Güncelleme : 26 May 2024 22:07
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek mutlu sona ulaşırken sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarını ne zaman ve saat kaçta yapacağı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. İşte şampiyonluğun kutlanacağı gün ve saat...
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar kutlamaların ne zaman yapılacağını merak ediyorlar.
Cimbom'un şampiyonluk kutlamalarını yapacağı zaman belli oldu. Sarı-kırmızılılar kutlamaları pazartesi günü saat 19.05'te yapacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr