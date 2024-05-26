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Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlayacağı gün ve saat belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 22:04 - Güncelleme : 26 May 2024 22:07
Galatasaray&#039;ın şampiyonluğu kutlayacağı gün ve saat belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek mutlu sona ulaşırken sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarını ne zaman ve saat kaçta yapacağı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak konusu oldu. İşte şampiyonluğun kutlanacağı gün ve saat...

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar kutlamaların ne zaman yapılacağını merak ediyorlar.

Cimbom'un şampiyonluk kutlamalarını yapacağı zaman belli oldu. Sarı-kırmızılılar kutlamaları pazartesi günü saat 19.05'te yapacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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