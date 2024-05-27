Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım geldi!

27 May 2024 00:02 - Güncelleme : 27 May 2024 00:04

Trendyol Süper Lig'de 37. haftada oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren derbideki gerginliklerin içinde olan Galatasaraylı futbolcularla birbirine giren Mert Hakan Yandaş 4 maç ceza almıştı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu ligini Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

MERT HAKAN YANDAŞ: "HİÇ KİR İÇİNDE OLMADIK"

Mert Hakan Yandaş, paylaşımında "Bu büyük taraftara hak ettiği mutlulukları yaşatmak için terimizin son damlasına kadar savaştık, ama bazı ENGELLER vardı aşamadık. ‘Çamurlu’ sahalardan geçtik ama hiç ‘KİR’ içinde olmadık. ‘Şeref’ kimileri için taşıması ağır bir yüktür. Sonuna kadar FENERBAHÇE." ifadelerini kullandı.