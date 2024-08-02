Galatasaray'ın Scott McTominay'i ikna ettiği teklif ortaya çıktı!

02 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:49

Yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 8 numara transferi için gaza basıldı.

Uzun süredir orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da liste başı olarak gösterilen Scott McTominay'ı Okan Buruk çok istiyor.

GALATASARAY MCTOMİNAY İLE ANLAŞTI

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Scott McTominay ile anlaşma sağladı.

Haberde sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki orta sahaya yıllık 5 milyon euro teklif ettiği ve Scott McTominay'in bu rakamı kabul ettiği ifade edildi.

Scott McTominay ile el sıkışan Galatasaray'ın Manchester United ile pazarlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğü belirtildi.

BONSERVİS PAZARLIĞINDA FARK AZALDI

Manchester United pazarlık masasına 30 milyon euro ile otururken daha sonra rakamı 25 milyon euroya indirdiği kaydedildi.

Galatasaray'ın ise 15 milyon euroluk teklifini bonuslarla 20 milyon euroya çıkarmaya hazırlandığı vurgulandı.

43 MAÇTA 10 GOL-3 ASİST

Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 43 maça çıkan Scott McTominay, bu maçlarda 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro civarında gösterilen İskoç orta sahanın, İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.