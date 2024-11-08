Galatasaray'ın Tottenham zaferi dünya basınında! İngilizler 2 oyuncuya hayran kaldı: Düşmanca atmosferde hezimete uğrattılar

08 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:21

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında evinde ağırladığı Tottenham'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı kırmızılıların baştan sonra üstün oynadığı mücadele dünya basınında da geniş yer buldu. Tottenham'ın daha büyük fark yememesinin büyük sürpriz olduğuna dikkat çeken İngiliz basını, sarı kırmızılıların 2 futbolcusuna hayran kaldı. İngiliz ekibinin düşmanca atmosferde zor bir akşam geçirdiğini belirten gazeteler, "Palyaço gösterisinin tüm kaosunun yaşandığı bir maçtı. İstanbul'da hezimete uğradık" ifadelerine yer verdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar dün akşam sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 devirdi. Bu skorla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sıraya yerleşen sarı-kırmızılıların zaferi dış basında manşetleri süsledi. İşte başta İngiltere başta olmak üzere dış basında Galatasaray'ın Tottenham zaferinin yansımaları...

Daily Mirror, Galatasaray'ın zaferini Tottenham'ın rezaleti olarak yorumladı. İngiliz ekibinin stoper hattının bu seviye için yeterli olmadığına dikkat çekildi. Haberde "Tottenham, İstanbul'da unutması gereken bir maç yaşadı" denildi.

Sky Sport ise Tottenham'ın 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'dan saygın bir skorla ayrılmayı başardığını belirtti. Haberde Yunus Akgün'ün golü ve Osimhen'in performansından övgüyle bahsedildi:

"Victor Osimhen iki gol atarak 10 puanlı Tottenham'a ilk Avrupa Ligi yenilgisini tattırdı ve cömert Galatasaray'a 3-2'lik bir zafer kazandırdı. Spurs kalesinde 28 şut görürken sadece 5 şut çekebildi ancak Will Lankshear'ın ikinci yarıda oyundan atılmasına rağmen İstanbul'dan saygın bir skorla kaçmayı başardı."

"PALYAÇO GÖSTERİSİNİN TÜM KAOSU YAŞANDI"

The Telegraph, Galatasaray'ın Tottenham Hotspur'u maçın büyük bölümünde ezdiğini ifade etti. Haberde, "Bu, palyaço gösterisinin tüm kaosunun yaşandığı bir maçtı" ifadesi yer aldı.

The Guardian'da yer alan haberde "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı." denildi. Takımların oldukça açık oynadığı ifade edildi ve karşılaşma için kriket maçı benzetmesi yapılarak mücadelenin bir kriket maçının skoru gibi bitebileceği aktarıldı.

"DÜŞMANCA ATMOSFERDE ZOR BİR AKŞAM"

BBC: "Skor ev sahibi ekibin hakimiyetinde geçen karşılaşmayı pek yansıtmıyordu. Tottenham'ın geriden oyun kurma çabaları ve karmakarışık savunması, düşmanca atmosferiyle ünlü bir yerde zor bir akşam geçirmelerini sağladı."

"OSIMHEN TOTTENHAM'I HEZİMETE UĞRATTI"

The Sun: "Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun sakatlıklarla boğuşan Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi."

Daily Mail: "Victor Osimhen, attığı 2 golle Tottenham'ı İstanbul'da hezimete uğrattı."

Daily Express: "Ange Postecoglou'nun 'bozuk' savunması, Dejan Kulusevski'nin son anlarda Tottenham için neredeyse bir puanı kurtaracak olan acı verici ıskasıyla gölgelenen üzücü bir karşılaşmada Galatasaray'a sonsuz fırsatlar verdi."

"TOTTENHAM NAKAVT!"

The Athletic: "Yunus Akgün'ün ilk yarıdaki sersemletici vuruşunun ardından Victor Osimhen'in iki golü Galatasaray'ın 10 kişilik Tottenham'ı İstanbul'da devirmesine yetti."

Marca, Galatasaray'da Osimhen'in ilk yarının bitimine 9 dakikadan az kala yaptığı double ile Tottenham'ı nakavt ettiğini yazdı.

Tutto Mercato da Osimhen'in performansını ön plana çıkardı. İtalyan basını, "Osimhen, Tottenham karşısında Galatasaray'a liderlik etti" dedi.

YUNUS AKGÜN'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Kicker'de yer alan haberde ise Yunus Akgün'ün golünün güzelliğine vurgu yapılırken, Osimhen'e de ayrı parantez açıldı. Galatasaray'dan övgüyle bahsedilen haberde, "Ligde ve Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray İstanbul, Tottenham karşısında da cesurca öne çıktı." denildi.

L'Equipe, Galatasaray'ın maç 11'e 11 oynanırken muhteşem goller atarak zaferi kazandığını yazdı. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi ve Süper Lig'de namağlup olduğu vurgulandı.

Portekiz basınından Noticias AO Minuto, Benfica'nın radarında olan Yunus Akgün'ün golünü manşetlerine taşıdı. Haberde Yunus Akgün'ün Benfica'nın listesinde olduğu tekrarlandı.