Galatasaray'ın Wendel transferine Barcelona engeli!

18 Temmuz 2024 09:45 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:56

Keçiörengücü'nün Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın %20'lik payı için istediği miktar belli oldu!

Keçiörengücü'nün Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın %20'lik payı için istediği miktar belli oldu!

Galatasaray’da orta saha transferi için geri sayıma geçildi.

WENDEL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sezonun tamamlanmasıyla orta saha transferi için çalışmalara başlayan Galatasaray yönetimi, iki ismin üzerinde yoğunlaştı.

Bunlardan ilki, Rusya’da Zenit forması giyen Wendel...

2020 yazında 20 milyon Euro’ya transfer olduğu Zenit’ten ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki Sambacı, Galatasaray’dan gelen teklifi kabul etti. Taraflar yıllık ücret ve bonuslar dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı.

BARCELONA DA DEVREYE GİRDİ!

Galatasaray yönetimi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak üzere Rusya’ya çıkarma yaptı.

Erden Timur’un yerini alan İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Cenk Ergün, Zenit yöneticileriyle masaya oturdu. Rus kulübünün kapıyı 20 milyon Euro’dan açmasına rağmen, bonservis bedeli konusunda arada ciddi farklar kalmadığı ifade edildi.

Wendel için Barcelona’nın da devreye girerek temsilci göndermesi endişelendirdi. İspanyol kulübünün Zenit’le yapacağı görüşmenin Galatasaray açısından kritik öneme sahip olduğu kaydedildi.

WENDEL'İN ALTERNATİFİ RİCHARD RİOS

Orta saha bölgesi için Galatasaray’ın hedeflerinden bir diğeri de Richard Rios...

Kolombiya Milli Takımı’nda Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen ve son olarak Copa America’ya damga vuran bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi Palmeiras’ta bulunuyor.

OYUNCU TAMAM KULÜPLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray’ın tıpkı Wendel’de olduğu gibi, Rios operasyonunda da oyuncuyla ön anlaşma yaptığı ve Brezilya kulübüyle pazarlıkları başlattığı ortaya çıktı.