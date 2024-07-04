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Galatasaray’ın yeni sezonda giyeceği 3 forma tanıtıldı: Fiyatı belli oldu!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Temmuz 2024 22:39 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 22:51
Galatasaray’ın yeni sezonda giyeceği 3 forma tanıtıldı: Fiyatı belli oldu!

Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı. Tanıtım lansmanında konuşan Kulüp başkanı Dursun Özbek, "3 farklı kategoride toplam 1 milyon forma satışını hedefliyoruz. Türkiye'de bu hedef rekor olacak" dedi.

Galatasaray'da Puma tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, sarı-kırmızılı futbolcular Michy Batshuayi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Leo Dubois ve çok sayıda davetli katıldı. İç saha, deplasman ve alternatif formalar beğeni topladı.

Galatasaray’ın yeni sezonda giyeceği 3 forma tanıtıldı: Fiyatı belli oldu! - 1. Resim

FİYATI 1499 TL!

Lansmanda konuşan Özbek, yeni sezondan itibaren tüm branşlarda tasarımdan üretime kadar Galatasaray formalarını Puma'nın yapacağını söyledi. Yeni sezonda 3 farklı kategoride forma üretileceğini belirten Özbek, "Profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 lira." diye konuştu.

Galatasaray’ın yeni sezonda giyeceği 3 forma tanıtıldı: Fiyatı belli oldu! - 2. Resim

“İLK 5’E TAŞIYACAK”

Türkiye'nin her köşesindeki Galatasaraylılar'ın orijinal formaya ulaşabilmesini sağlamak istediklerini kaydeden Özbek, "3 farklı kategoride toplam 1 milyon forma satışını hedefliyoruz. Türkiye'de bu hedef rekor olacak. Bizi bu Avrupa'da forma satışlarında ilk 5'e taşıyacak. Galatasaray her zaman ilkleri başarır. Bunu da sadece Galatasaray başarabilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın yeni sezonda giyeceği 3 forma tanıtıldı: Fiyatı belli oldu! - 3. Resim

TARAFTARLARDAN İLGİ

1 milyon adete ayarlanan sayaç, başkan Özbek'e ilk formanın hediye edilmesinin ardından çalışmaya başladı. Özbek, 100 forma satın alarak 1 milyon forma satışı hedefine destek verdi. Lansmana katılan sarı-kırmızılı futbolculara büyük ilgi gösteren davetliler, başta yeni transfer Belçikalı yıldız Batshuayi olmak üzere futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray’ın yeni sezonda giyeceği 3 forma tanıtıldı: Fiyatı belli oldu! - 4. Resim

TALİHSİZ KAZA

Ayrıca forma tanıtım lansmanında talihsiz bir kaza yaşandı. Başkan Özbek’in tanıtacağı formanın kendisine verileceği sırada formayı taşıyan kişi havanın yağışlı olması nedeniyle kayarak yere düştü.  

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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