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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, Championship'te Yılın Takımı'na seçildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 22:35 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 22:44
Galatasaray&#039;ın yeni transferi Gabriel Sara, Championship&#039;te Yılın Takımı&#039;na seçildi!

Sarı-kırmızılı takımın sezon başı Norwich City'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha futbolcusu Gabriel Sara, Championship Yılın Takımı'na seçildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı yeni transferi Gabriel Sara'ya büyük gurur.

Gabriel Sara, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından tarafından Championship Yılın Takımı'na seçildi.

SEZON KARNESİ

Gabriel Sara geçen sezon Norwich City forması giyerek 53 maçta 14 gol 13 asist üretmişti. Sezon başında ise Galatasaray, İngiliz kulübüne 18 milyon euro ödeyerek Brezilyalı futbolcunun lisansını almıştı.

Galatasaray Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı

Kaynak: tgrthaber.com
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