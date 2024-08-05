Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'nın forma numarası belli oldu

05 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:03

Galatasaray yeni transferi Gabriel Sara için Norwich'e 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro ödeneceğini dün KAP'a yaptığı açıklamayla duyurmuştu.

Sarı-kırmızılılar 5 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki oyuncuya her sene için net 2.750 milyon euro ücret ödeneceğini bildirmişti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNE HOŞ GELDİN GABRIEL SARA"

Galatasaray sosyal medya hesabı bu sabah Gabriel Sara için bir paylaşım daha yaptı. Sarı-kırmızılılar paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Gabriel Sara" ifadelerini kullandı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek.