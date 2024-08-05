Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara'nın forma numarası belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:03
Galatasaray, dün maliyetini KAP'a bildirdiği Gabriel Sara ile ilgili paylaşım yaptı. Galatasaray'dan yapılan paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Gabriel Sara" ifadeleri kullanılırken Brezilyalı orta sahanın sarı-kırmızılı takımda giyeceği forma numarası da belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray yeni transferi Gabriel Sara için Norwich'e 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitle 18 milyon euro ödeneceğini dün KAP'a yaptığı açıklamayla duyurmuştu.
Sarı-kırmızılılar 5 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki oyuncuya her sene için net 2.750 milyon euro ücret ödeneceğini bildirmişti.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜNE HOŞ GELDİN GABRIEL SARA"
Galatasaray sosyal medya hesabı bu sabah Gabriel Sara için bir paylaşım daha yaptı. Sarı-kırmızılılar paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Gabriel Sara" ifadelerini kullandı.
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'da 20 numaralı formayı giyecek.
Kaynak: tgrthaber.com