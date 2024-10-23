Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen Tgrthaber.com'a konuştu

23 Ekim 2024 23:00 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 23:06

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Galatasaray, sahasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, Tgrthaber.com spor sorumlusu Ömer Faruk Özcan'a konuştu. Yıldız oyuncu, "Barış Alper Yılmaz'ın röveşatası nasıldı?" sorusunu yanıtladı ve ortaya eğlenceli anlar çıktı. İşte o diyalog...

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Galatasaray​, sahasında Elfsborg​ ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi sarı kırmızılı takım 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen​, Tgrthaber.com spor sorumlusu Ömer Faruk Özcan'a konuştu. Yıldız oyuncu, "Barış Alper Yılmaz'ın röveşatası nasıldı?" sorusunu yanıtladı ve ortaya eğlenceli anlar çıktı.

İşte o diyalog:

Ömer Özcan: Barış'ın rövaşatası nasıldı?



Osimhen: Aaa, evet! Öyle bir şey yapayacağını hiç düşünmemiştim!



Ömer Özcan: Gol olsaydı, senin asistin olacaktı.



Osimhen: Asist olacağını düşünmüyorum; çünkü öncesinde kalecinin topa müdahalesi var.