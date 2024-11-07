Galatasaray'ın yıldızına Barcelona talip oldu! Katalan medyası manşete taşıdı

07 Kasım 2024 09:03 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:27

Hansi Flick yönetiminde bu sezon üstün bir performans sergileyen Barcelona, genç kadrosuna Galatasaray'dan bir ismi eklemek istiyor. Katalan medyası o futbolcuyu ve konuşulan teklifin şartlarını manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...

Messi, Iniesta, Xavi gibi yıldızlardan kurulu kadrosuyla futbol tarihine damga vurduktan sonra son birkaç sezondur düşüşe geçen Katalan devi Barcelona bu sezon yeniden ışık saçıyor. İspanya Futbol Ligi La Liga'da Real Madrid'in maç fazlasıyla tam 9 puan önünde lider durumda olan Barça, Şampiyonlar Ligi'nde de 1 mağlubiyetle ilk 8 takım arasında yer alırken finalin en güçlü favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

FLICK'İN GENÇ ORDUSUNA YENİ ADAY

Alman teknik adam Hansi Flick'in göreve getirilmesinin ardından gelen bu başarılı grafiğin altında takımın genç, dinamik ve gelecek vadeden bir kadro planlamasına imza atması gerekçe gösteriliyor. Bu tutumunu sürdürmek isteyen Barcelona'nın hedefinde bu kez yer alan isim ise Galatasaray'ın genç isimlerinden Yunus Akgün.

ARDA TURAN'DAN SONRA BİR TÜRK DAHA

Katalan medyasında çıkan haberde, Hansi Flick'in yönetime verdiği transfer listesine Yunus Akgün'ün ismini de yazdığı belirtildi. Genç sağ kanat oyuncusunun, Leicester City geçmişine değinilen haberde Barcelona'nın Arda Turan'dan bu yana hiçbir Türk futbolcuyu transfer etmediği bilgisine yer verildi. 24 yaşındaki Yunus Akgün için Barcelona'nın, 15 milyon euroluk bir teklif yapma ihtimali bulunduğu da değinilen bir başka bilgi oldu.

FENERBAHÇE ZAFERİNİN MİMARI OLMUŞTU

Yunus, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans gösterirken gösterdiği başarılı performansla takımın en önemli isimlerdi arasına girdi. Özellikle Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinde verdiği katkı Yunus'u taraftarın sevgilisi haline getirdi.