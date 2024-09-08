Galatasaraylı Osimhen'den tarihe geçen gol! Nijerya efsanesi olmaya çok yakın

08 Eylül 2024 08:22 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 08:35

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Benin'i 3-0 mağlup etti. Maçta Nijerya'nın bir golü Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'den gelirken genç golcü bu golle ülkesinin futbol tarihine geçti.

Galatasaray'ın dünya çapında büyük ses getirerek Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın evinde Benin'i 3-0 yendiği Afrika Uluslar Kupası Elmeleri D Grubu maçında tarihi bir golün altına imza attı. Maçın 78. dakikasında sahneye çıkan ve takımına galibiyeti getiren gollerden ikincisini kaydeden Osimhen bu golüyle Nijerya Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü futbolcuları listesinde 3. sıraya yükselmeyi başardı.

LİSTENİN 3. SIRASI ARTIK OSİMHEN'İN

36. milli maçında 22. golüne ulaşan Nijeryalı santrfor, bir dönem Kayserispor'da da forma giyen, 21 golle Nijerya tarihinin en golcü isimleri arasında üçüncü sırada yer alan Yakubu Aiyegbeni'yi geride bıraktı. Osimhen'in listenin ikinci sırasındaki Segun Odegbami'yi yakalamasına ise sadece bir gol kaldı.

ZİRVEDE YEKİNİ VAR

Listenin zirvesinde ise Nijerya'nın efsanevi santrforlarından Rashidi Yekini yer alıyor. Yekini daha önce yeşil-beyazlı milli forma ile 37 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Bu arada maçtaki diğer iki gol Ademola Lookman'dan gelirken Nijerya, Libya ve Ruanda'nın da yer aldığı D Grubu'na 3 puanla başlamış oldu. Ruanda ile Libya arasındaki maç ise 1-1 berabere bitti.