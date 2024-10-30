Galatasaraylı Torreira'nın futbolu bırakacağı takım belli oldu!

30 Ekim 2024 16:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:56

Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da yıldız oyuncu Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların vazgeçilmez ismi ile ilgili sürekli haberler çıkarken, bu kez resmi bir açıklama geldi. Yıldız oyuncunun kardeşi, Torreira'nın futbolu bırakacağı takımı böyle açıkladı. İşte tüm detaylar...

Hem Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların vazgeçilmez ismi Lucas Torreira ile ilgili kardeşinden çarpıcı bir açıklama geldi.

"AİLEME YAKIN OLMAYI ÖZLEDİM" DEMİŞTİ

Torreira yapmış olduğu açıklamasında "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.

Torreira'nın bu sözleri akıllara gelirken, yıldız futbolcunun kardeşi Brahian Torreira, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

El Pais'e konuşan ve kariyerini 18 de Julio'da sürdüren Brahian Torreira, kardeşinin Uruguay Kupası çeyrek finalinde Montevideo City Torque ile oynadıkları karşılaşmanın ardından kardeşinin kendisini arayarak tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Brahian Torreira, "Bizi maçta her yere koşturacaklarını söyledi ve çok şaka yaptı. Ayrıca bundan keyif almamız gerektiğini çünkü bunun her zaman gerçekleşmediğini söyledi." dedi.

"FUTBOLU 18 DE JULIO'DA BIRAKACAK"

18 de Julio'da Lucas Torreira ile takım arkadaşı olma hayalinden bahseden Brahian, "Lucas'ın burada çok hayranı var. Sürekli 18 de Julio'nun durumunu soruyor. Ayrıca babam kulübün başkanı ve emekli olmak ve şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için mutlaka gelip bir yıl oynayacak." ifadelerini kullanarak kardeşinin futbolu 18 de Julio'da bırakacağını belirtti.

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.