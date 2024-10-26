Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'den Beşiktaş'a 5 maçta 5 gol

26 Ekim 2024 12:06 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:08

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş ile oynadığı 5 maçta 5 gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig​'in 10. haftasında Galatasaray​, pazartesi günü Beşiktaş​'ı ağırlayacak. Bu derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk​, hücum oyuncularına güveniyor. Mauro Icardi​, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi hücum hattına sahip olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 27 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Bu sezon ligde Icardi 4, Osimhen 3 ve

BATSHUAYI DE 2 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI.

Geçtiğimiz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen süre alması durumunda ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Michy Batshuayi derbide görev alırsa sarı-kırmızılılarda eski takımına karşı 2. maçına çıkacak.

ICARDI'DEN 5 MAÇTA 5 GOL

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise Beşiktaş'a karşı bugüne kadar 5 kez forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu oynadığı bu 5 derbide rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Icardi görev aldığı müsabakaların 3'ünde gol sevinci yaşarken, 2'sinde ise atamadı.

Mauro Icardi'nin, Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar şöyle:

05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2 (2 gol)

30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (1 gol)

21.10.2023 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (2 gol)

03.03.2024 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş : 5