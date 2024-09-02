Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

02 Eylül 2024 20:04 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 20:01

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanda, seyahat programı nedeniyle akşam saatlerinde kampa katılacak Arda Güler ile izinli olan Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

Kalçasından sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ve sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy da antrenmana katılmadı.

Kulüp takımlarında dün maça çıkan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.

A Milli Takım'da idmanda yeterli oyuncu sayısını sağlamak için Ümit Milli Takım'dan 7 futbolcu da çalışmaya katıldı. Kaleciler Deniz Dilmen, Emre Bilgin ve Jankat Yılmaz, defans oyuncuları Metehan Baltacı, Emrecan Terzi ile orta sahada görev yapan Bartuğ Elmaz ve Yunus Emre Konak da A Milli Takım idmanında yer aldı.