Galler maçında İspanyol hakemden skandal karar: Milliler penaltı bekledi, devam dedi!

17 Kasım 2024 02:56 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 02:57

A Milli Futbol Takımı, Galler'i konuk ettiği UEFA Uluslar Ligi maçında iki pozisyonda penaltı bekledi. İspanyol hakem Juan Munuera ise oyunu her iki pozisyonda da sürdürdü.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı​, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler​ ile karşılaştı. Bu kritik müsabakanın ilk yarısında milliler, bir pozisyonda penaltı bekledi. OYUN DEVAM ETTİ Milli takımda Kerem Aktürkoğlu​, 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Milliler, bu pozisyonun ardından penaltı bekledi. İspanyol hakem Juan Munuera ise bu pozisyonda oyunu sürdürdü. KEREM, TEDAVİ GÖRDÜ Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü. HAKEM BİR KEZ DAHA OYUNU SÜRDÜRDÜ Mücadelenin ikinci yarısında dakikalar, 69'u gösterdiğinde Eren Elmalı'nın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktasının sağında Arda Güler, penaltı noktasına doğru kafayla çevirdi. Top yere inmeden Enes Ünal röveşata denemesi gerçekleştirdi fakat savunmaya çarpan top dışarı gitti. Bu pozisyon sonrası takımımız itirazda bulunurken, penaltı kararı çıkmadı. İlgili Haberler Türkiye Galler'e diş geçiremedi! Maçın bitiş düdüğü çaldı, Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu!