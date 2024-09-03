Galler - Türkiye maçının hakemi Norveçli Rohit Saggi oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 13:31 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:35
A Milli Futbol Takımımızın deplasmanda Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında 6 Eylül Cuma günü Galler ile mücadele edecek.
Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.
Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı