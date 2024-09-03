Galler - Türkiye maçının hakemi Norveçli Rohit Saggi oldu

03 Eylül 2024 13:31 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:35

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

Galler ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara başlandı!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında 6 Eylül Cuma günü Galler ile mücadele edecek.

Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.

Saggi'nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.