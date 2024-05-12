Gaziantep FK, Adana Demirspor'a gol yağdırdı!

12 May 2024 21:27 - Güncelleme : 12 May 2024 21:31

Son dakika! Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Son dakika! Alex de Souza bombası! Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mario Balotelli'nin 39. dakikada direkt kırmızı kart gördüğü maçı Gaziantep FK 6-1 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Draguş(2), Djilobodji, Markovic, Mustafa Eskihellaç ve Badji'den geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü Mendoza kaydetti.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 38'e yükselterek düşme hattının üstüne çıktı. Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanatta Markovic'in yerden ortasında kale sahası içinde Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlakla ağlarla buluştu: 0-1

31. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Balotelli'nin kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

33. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Maxim'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Markovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

44. dakikada Dragus'un sol kanattan yerde ortasında kale sahası önünde topla buluşan Maxim'in vuruşunda, top direkten geri döndü.

45+7. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içinde yükselen Djilobodji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

51. dakikada savunmanın arkasına sarkan Dragus'tan önce kalesini terk eden Magomedaliyev, göğsüyle müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

59. dakikada Djilobodji ile Mendoza arasındaki mücadelede Mendoza yerde kalınca hakem Abdulkadir Bitigen önce penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

67. dakikada Gaziantep FK, 4'üncü golü buldu. Savunmadan dönen topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4

77. dakikada Gaziantep FK, 5'inci gole ulaştı. Adana Demirspor yarı sahasına gönderilen topa hakim olamayan Manev'den topu kapan Dragus, sağ kanattan girdiği ceza alanında kaleci Magomedaliyev'i geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-5

90. dakikada ceza sahası içinde Maxim'in pasında topla buluşan Badji, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-6

Karşılaşmada başka gol olmayınca Gaziantep FK, maçtan 6-1 üstün ayrılan taraf oldu.