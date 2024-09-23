Gaziantep FK - Trabzonspor maçı canlı anlatım
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta kapanış maçında Gaziantep FK evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 6.hafta maçında Gaziantep FK evinde Trabzonspor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM:
1' ▶️Maç başladı
7' Gaziantep FK kullandığı serbest vuruştan sonuç alamadı. Top barajdan sekti.
17' ❌Gaziantep FK sağ kanattan tehlikeli geldi. Sağ çizgide yerden yapılan ortaya Okereke müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.
34' 🌕 Okay Yokuşlu sarı kart gördü.
36' 🌕 Furkan Soyalp sarı kart gördü.
45' ⏹İlk yarı sona erdi.
46' ▶️İkinci yarı başladı.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Arda, Viana, Saborit, Kozlowski, Ndiaye, Furkan, Sorescu, Longoyi, Okereke
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza
Eksikler: Stefan Savic, Edin Visca, Enis Destan, Hüseyin Türkmen