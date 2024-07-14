Gaziantep FK, Yunan kalecinin transferini baklava ile duyurdu!

14 Temmuz 2024 14:46 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:58

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına da hız verdi.

Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında Zaglebie Lubin forması giyen Yunan Milli kaleci Sokratis Dioudis'i kadrosuna kattı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde toplam 265 resmi müsabakaya çıkan ve 105 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran başarılı file bekçisi Sokratis Dioudis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER RESMEN DUYURULDU

Gaziantep FK tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Zaglebie Lubin forması giyen Yunan Milli kaleci Sokratis Dioudis ile iki yıllık anlaşmaya varmıştır. 'Batman' lakaplı yeni transferimiz Sokratis Dioudis, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Başkan Yardımcımız İbrahim Dicle'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Sokratis Dioudis'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER VİDEOSUNDA BAKLAVA DETAYI

Gaziantep FK transferi Gaziantep Baklavasıyla duyurdu. Paylaşımda baklavaki yazısının yanına çarpı koyulurken Gaziantep Baklavası yazısının yanına onay işareti koyuldu.

Videoda Yunan kalecinin Gaziantep Baklavasını tattığı ve "çok güzel" ifadelerini kullandığı görüldü.

Bu paylaşım kısa süre içinde gündem oldu.