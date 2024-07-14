Gaziantep FK, Yunan kaleciyi renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 21:12 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 21:28
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Yunan kaleci Sokratis Dioudis ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Süper Lig takımı Gaziantep FK, Yunan kaleci Sokratis Dioudis'i renklerine kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yunan milli kaleci Sokratis Dioudis ile iki yıllık anlaşmaya varıldı.
"Batman" lakaplı Dioudis, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yardımcısı Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Sokratis Dioudis'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com