Genç milli kaleci Mert Furkan Bayram da Madrid yolcusu! Arda Güler'e komşu olacak

17 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:10

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, bir oyuncusunu daha yurt dışına satmaya hazırlanıyor.

Daha önce Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldızları Türk futboluna kazandıran ve birçok oyuncusunu Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen kulüplerine gönderen İzmir ekibi, şimdi de 2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram'ı Avrupa'ya satmaya hazırlanıyor.

MERT FURKAN BAYRAM MADRİD YOLCUSU

Altınordu, 2005 doğumlu kaleci Mert Furkan Bayram için İspanyol devi Atletico Madrid’le masaya oturdu.

Madrid ekibi, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir çaba gösterirken, iki ekip arasında bonservis pazarlıkları ve bir sonraki satıştan alınacak pay hakkında detaylar konuşuluyor.

5 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Bu detayların netliğe kavuşması halinde Atletico Madrid, 19 yaşındaki kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Mert Furkan, Türkiye U19 Milli Takımı’yla Avrupa Şampiyonası’nda yer alıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Altınordu’nun gelecek vaat eden oyuncularının başında gelen Mert Furkan Bayram, 2023-2024 sezonunda ilk kez forma giydiği profesyonel ligde gösterdiği performansıyla beğeni topladı.

Bu süreçte U18 ve U19 Milli Takımı’na yükselmeyi başaran genç kaleci, 2023-2024 sezonu başında A Takım’da Serhat Öztaşdelen ile forma rekabetine de girdi.

16 MAÇTA KALEYİ KORUDU

19 yaşındaki file bekçisi, TFF 2. Lig’de 16 maçta ilk 11’de yer aldı. Bu süreçte kalesinde 17 gol gören Bayram, 6 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

ARDA GÜLER'E KOMŞU OLACAK

Mert Furkan Bayram, genç milli takımda beraber forma giydiği Arda Güler ile aynı şehrin iki farklı devinde forma giyecekler.

Mert Furkan, Atletico'nun Arda Güler ise Real'in başarısı için ter dökecek.

ATLETİCO MADRİD'E GİDEN 4. TÜRK OLACAK

Altınordu’nun genç kalecisi Mert Furkan Bayram, Atletico Madrid’e transfer olması durumunda İspanyol ekibinde oynayan 4. Türk futbolcu olacak.

Daha önce 2011-2015 yılları arasında Arda Turan, 2012-2013 sezonunda 6 ay boyunca Emre Belözoğlu ve 2023-2024 sezonunda da yarım sezon Çağlar Söyüncü, İspanyol takımında forma giymişti.