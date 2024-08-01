Gençlerbirliği, eski Galatasaray futbolcusu Etebo'yu renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 21:24 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:27
Gençlerbirliği, bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcusu Peter Etebo'yu transfer ettiğini açıkladı.
Gençlerbirliği, sürpriz bir transfere imza attı. Başkent temsilcisi bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcusu Peter Etebo'yu renklerine bağladı.
Gençlerbirliği, Nijeryalı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği’miz, Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Peter Etebo’yla 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Oghenekaro Peter Etebo’ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-kara forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Bir dönem Galatasaray forması giyen ön libero Peter Etebo, 29 maçta süre bulurken skor katkısı verememişti.
Kaynak: tgrthaber.com