Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Çağrı Fedai'yi kiraladı

16 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:21

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Fred ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer aldı

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu: Fred ve Ferdi Kadıoğlu kafilede yer aldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladı.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe altyapısında forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Çağrı Fedai ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandı.

19 YAŞ ALTI TAKIMINDA 16 MAÇA ÇIKTI

Göztepe altyapısında yetişen Çağrı Fedai, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı formasıyla 16 maça çıkan genç oyuncu, takımına 12 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.