Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Çağrı Fedai'yi kiraladı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:21
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Çağrı Fedai'yi kiralık olarak transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladı.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe altyapısında forma giyen 18 yaşındaki forvet oyuncusu Çağrı Fedai ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandı.
19 YAŞ ALTI TAKIMINDA 16 MAÇA ÇIKTI
Göztepe altyapısında yetişen Çağrı Fedai, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
2023-2024 sezonunda Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı formasıyla 16 maça çıkan genç oyuncu, takımına 12 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı