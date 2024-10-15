Gençlerbirliği'ne haciz şoku! Şampiyonluk kupasına el konuldu

15 Ekim 2024 21:04 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 21:40

TFF 1. Lig takımı Gençlerbirliği ekonomik olarak zor günlerden geçiyor. Kulübe giden alacaklılar, 69 milyon liralık borca karşılılık şampiyonluk kupasının da arasında bulunduğu çok sayıda kupa ve demirbaşa el koydu.

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği Spor Kulübü, geçirdiği ekonomik kriz sebebiyle Alagöz Holding’e borçlandı. Holding, bünyesindeki iki farklı şirketten kulübe toplam 69 milyon lira gönderdi. Ancak kulüp holdinge borçlarını ödeyemedi.

Bunun üzerine Alagöz Holding, kulüpten alacağının tahsili için harekete geçti.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak ihtiyati haciz kararı alan Alagöz Holding, daha sonra kararın infazı için Ankara Batı İcra Dairesine başvurdu.

Holding'in avukatı Osman Gökmen, karar kapsamında bugün kulübün Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki adresine giderek icra memurları ile işlemi gerçekleştirdi.

İhtiyati haciz kararı kapsamında, şampiyonluk kupasının da arasında bulunduğu çok sayıda kupa, ayrıca yazıcı, bilgisayar, televizyon gibi mallara da el konuldu.

Kulüp kendisine tanınan süre içinde borcunu öderse haczedilen mallarını geri alabilecek.