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Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'deki ilk derbisine çıkacak

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:35
Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig&#039;deki ilk derbisine çıkacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'de ilk derbisini Galatasaray'a karşı oynayacak.

Trendyol Süper Lig​'in 10. haftasında Beşiktaş​, 28 Ekim Pazartesi günü Galatasaray​'ın konuğu olacak. 1 maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, hem rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek hem de zirve yarışında yer alabilmek adına derbide mutlak galibiyet istiyor.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST​'UN LİGDE İLK DERBİSİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da söz konusu mücadeleyle birlikte ligde ilk kez derbi​ heyecanı yaşayacak. Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Hollandalı çalıştırıcının takımı yoluna namağlup devam ediyor.
Süper Lig'de ilk büyük maç deneyimini ise deplasmanda Trabzonspor'a karşı yaşayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Van Bronckhorst, konuk olduğu Gaziantep FK ile de aynı skorla berabere kalmıştı.

GALATASARAY'A KARŞI PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takıma karşı olan psikolojik üstünlüğünü bu karşılaşmada fırsata çevirmenin peşinde. Yeni sezon öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa'da siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi mücadelesini Galatasaray'a karşı oynayan Giovanni van Bronckhorst, 5-0'lık net galibiyet elde etti. Beşiktaş kariyerine kupa kazanarak başlayan Hollandalı, ezeli rakibine de adeta bir gözdağı vermişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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