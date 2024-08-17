Göztepe - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 20:54 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 20:58
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'inde Fenerbahçe ikinci hafta maçında Göztepe deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu yedekler arasında yer alması dikkat çekti.
İLK 11'LER
Göztepe: Arda Özçimen, Helton, Kubilay, Anthony, Miroshi, Doğan Erdoğan, Koray Günter, Lasse Nielsen, Djalma, Romulo, Sandor Bomawoko
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko
Kaynak: tgrthaber.com