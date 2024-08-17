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Göztepe - Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ağustos 2024 20:54 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 20:58
Göztepe - Fenerbahçe maçı 11&#039;leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmanın 11'leri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'inde Fenerbahçe ikinci hafta maçında Göztepe deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu yedekler arasında yer alması dikkat çekti.

İLK 11'LER

Göztepe: Arda Özçimen, Helton, Kubilay, Anthony, Miroshi, Doğan Erdoğan, Koray Günter, Lasse Nielsen, Djalma, Romulo, Sandor Bomawoko

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko

SÜPER LİG | Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler

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Kaynak: tgrthaber.com
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