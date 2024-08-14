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Göztepe, Malcolm Bokele'yi transfer etti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:53
Göztepe, Malcolm Bokele&#039;yi transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki savunmacı Malcom Bokele ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı Malcom Bokele ile anlaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2000 doğumlu defans oyuncusu Malcom Bokele ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak G. Bordeaux forması giyen Malcom, FC Metz B ve FC Villefranche-Beaujolais takımlarının formasını giydi. Malcom Bokele'ye Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Göztepe, Malcolm Bokele'yi transfer etti - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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