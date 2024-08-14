Göztepe, Malcolm Bokele'yi transfer etti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:53
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki savunmacı Malcom Bokele ile anlaştı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, Fransa doğumlu Kamerun asıllı Malcom Bokele ile anlaştı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2000 doğumlu defans oyuncusu Malcom Bokele ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak G. Bordeaux forması giyen Malcom, FC Metz B ve FC Villefranche-Beaujolais takımlarının formasını giydi. Malcom Bokele'ye Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı